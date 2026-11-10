研究人员发现，在缺乏膳食纤维时，肠道细菌可能分解肠道保护性黏液层中的蛋白质，并产生潜在有害的酚类代谢物。与此同时，膳食纤维和某些耐消化的植物蛋白能够改变这一过程，并促进其他化合物的形成，ScienceDaily报道。

膳食纤维和植物蛋白

在发表于《Proceedings of the National Academy of Sciences》的一项研究中，珍娜·阿布萨利姆和约书亚·拉比诺维茨的团队研究了微生物处理酪氨酸和苯丙氨酸这两种氨基酸时产生的酚类代谢物。苯丙氨酸代谢物——苯丙酸盐和马尿酸——与健康体重和更好的肠道状况有关。相反，源自酪氨酸的对甲酚硫酸盐和苯酚硫酸盐与癌症患者较差的结局以及肾病患者的负面影响相关。

科学家将耐消化的植物蛋白称为Prif——proteins imitating fiber，即模拟膳食纤维的蛋白质。根据他们的数据，这些蛋白质能够到达肠道微生物组，并与膳食纤维共同改变细菌活性。在小鼠实验中，Prif成为细菌的膳食蛋白来源，从而促进了苯丙氨酸代谢物的形成。

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代谢物的来源

研究人员利用稳定的非放射性同位素，追踪了蛋白质在小鼠消化系统中的移动和处理过程。当细菌分解宿主机体的蛋白质时，会形成潜在有害的酚类物质，其中包括将微生物与肠壁细胞隔开的黏液层蛋白质。根据实验结果，较有益的酚类物质几乎完全来自不可消化的食物蛋白。膳食纤维抑制了细菌对保护性黏液的分解。

并非所有化合物都由微生物组产生

另一项发表于《Nature Metabolism》的研究对以下观点提出了质疑：血液中的许多酚类和吲哚类代谢物仅由肠道微生物产生。科学家在小鼠、大鼠和人类细胞中使用同位素标记，并发现哺乳动物细胞能够自行合成多种此类化合物，包括吲哚-3-乳酸和吲哚-3-乙酸。

小鼠使用抗生素后，许多代谢物仍以显著水平存在于血液中；在接受抗生素治疗的患者样本中也记录到了类似规律。与此同时，仅由微生物产生的吲哚-3-丙酸盐和对甲酚硫酸盐水平下降。作者指出，大多数证据来自动物实验和实验室研究，因此这些机制对人类健康的长期影响仍需进一步验证。

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