Naukowcy ustalili, że przy niedoborze błonnika bakterie jelitowe mogą rozkładać białka ochronnej warstwy śluzu jelitowego, tworząc potencjalnie szkodliwe metabolity fenolowe. Jednocześnie błonnik i niektóre odporne na trawienie białka roślinne mogą zmieniać ten proces i sprzyjać powstawaniu innych związków, informuje ScienceDaily.

Błonnik i białka roślinne

W badaniu opublikowanym w Proceedings of the National Academy of Sciences zespół Jenny AbuSalim i Joshuy Rabinowitza analizował metabolity fenolowe, które powstają, gdy mikroby przetwarzają aminokwasy tyrozynę i fenyloalaninę. Metabolity fenyloalaniny — fenylopropionian i kwas hipurowy — wiąże się ze zdrową masą ciała i lepszym stanem jelit. Natomiast siarczan p-krezolu i siarczan fenolu, pochodzące z tyrozyny, wiązano z gorszymi wynikami u pacjentów z rakiem oraz negatywnymi skutkami u osób z chorobami nerek.

Naukowcy nazwali odporne na trawienie białka roślinne Prif — proteins imitating fiber, czyli białkami imitującymi błonnik. Według ich danych białka te docierają do mikrobiomu jelitowego i wraz z błonnikiem pokarmowym zmieniają aktywność bakterii. W doświadczeniach na myszach Prif stanowiły dla bakterii źródło białka pokarmowego, co sprzyjało powstawaniu metabolitów z fenyloalaniny.

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Pochodzenie metabolitów

Za pomocą stabilnych nieradioaktywnych izotopów badacze prześledzili przemieszczanie i przetwarzanie białek w układzie pokarmowym myszy. Potencjalnie szkodliwe fenole powstawały, gdy bakterie rozkładały białka organizmu gospodarza, w tym białka warstwy śluzu, która oddziela mikroby od komórek ściany jelita. Korzystniejsze fenole, zgodnie z wynikami eksperymentu, niemal całkowicie pochodziły z niestrawnych białek pokarmowych. Błonnik hamował bakteryjny rozkład ochronnego śluzu.

Nie wszystkie związki wytwarza mikrobiom

Oddzielne badanie opublikowane w Nature Metabolism zakwestionowało pogląd, że wiele metabolitów fenolowych i indolowych we krwi powstaje wyłącznie dzięki mikrobom jelitowym. Naukowcy zastosowali znakowanie izotopowe u myszy, szczurów i w komórkach ludzkich oraz ustalili, że komórki ssaków są zdolne samodzielnie syntetyzować szereg takich związków, w tym indolo-3-mleczan i indolo-3-octan.

Po zastosowaniu antybiotyków u myszy wiele metabolitów utrzymywało się we krwi na istotnym poziomie; podobną prawidłowość odnotowano w próbkach pacjentów otrzymujących antybiotyki. Jednocześnie poziomy indolo-3-propionianu i siarczanu p-krezolu, które wytwarzają wyłącznie mikroby, obniżały się. Autorzy zaznaczają, że większość dowodów uzyskano w eksperymentach na zwierzętach i badaniach laboratoryjnych, dlatego mechanizmy wymagają dalszej weryfikacji pod kątem długoterminowego wpływu na zdrowie ludzi.

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