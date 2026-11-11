德国汽车制造商大众汽车因财务限制，取消了在德国沃尔夫斯堡主要工厂实施的大规模Gamechanger生产现代化改造计划。根据德国之声报道，该公司正在审查所有投资，并将不会继续在该工厂建设原计划的大型压铸设施。

投资正在接受审查

大众汽车表示，放弃Gamechanger并不意味着停止开发可扩展系统平台，即SSP。该平台将成为集团未来车型的共同电动平台，其中包括ID. Roc、T-Roc和电动Golf。

该公司还计划继续简化下一代汽车的设计，并优化所有工厂的生产流程。此前，对沃尔夫斯堡工厂的现代化改造旨在为该工厂在本十年末启动基于SSP平台车型的生产做好准备。

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员工代表的反应

大众汽车工厂委员会主席达妮埃拉·卡瓦洛批评取消该项目，称这承认了管理层的失败。她表示，这一决定违反了在2024年底艰难的集体劳资谈判期间达成的协议。

公司与员工之间的协议规定，对生产设施进行大量投资，以为在大众汽车德国工厂生产新车型做准备，同时将内燃机汽车的生产转移至该公司在墨西哥的工厂。卡瓦洛要求管理委员会说明，取消Gamechanger将如何影响员工和产量。

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