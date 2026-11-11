Niemiecki producent samochodów Volkswagen odwołał szeroko zakrojony plan modernizacji produkcji Gamechanger w głównym zakładzie w Wolfsburgu w Niemczech z powodu ograniczeń finansowych. Jak informuje Deutsche Welle, firma dokonuje przeglądu wszystkich inwestycji i nie będzie kontynuować realizacji planowanego obiektu wielkogabarytowego odlewania w zakładzie.

Inwestycje są poddawane przeglądowi

Volkswagen oświadczył, że rezygnacja z Gamechanger nie oznacza zakończenia rozwoju platformy Scalable Systems Platform, czyli SSP. Ma ona stać się wspólną platformą elektryczną dla przyszłych modeli koncernu, w tym ID. Roc, T-Roc i elektrycznego Golfa.

Firma planuje również nadal upraszczać konstrukcję samochodów następnej generacji i optymalizować procesy produkcyjne we wszystkich zakładach. Wcześniej modernizacja zakładu w Wolfsburgu miała przygotować go do uruchomienia produkcji modeli opartych na platformie SSP pod koniec dekady.

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Reakcja przedstawicieli pracowników

Przewodnicząca rady zakładowej Volkswagena Daniela Cavallo skrytykowała anulowanie projektu, nazywając je przyznaniem się kierownictwa do porażki. Jej zdaniem decyzja stanowi naruszenie porozumień osiągniętych podczas trudnych zbiorowych negocjacji pracowniczych pod koniec 2024 roku.

Porozumienie między firmą a pracownikami przewidywało znaczne inwestycje w zakłady produkcyjne, aby przygotować produkcję nowych modeli w niemieckich fabrykach Volkswagena, a także przeniesienie produkcji samochodów z silnikami spalinowymi do zakładów firmy w Meksyku. Cavallo zażądała od zarządu wyjaśnienia, jak anulowanie Gamechanger wpłynie na pracowników i wielkość produkcji.

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