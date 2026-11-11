Volkswagen скасував модернізацію виробництва у Вольфсбурзі — Deutsche Welle

Німецький автовиробник Volkswagen скасував масштабний план модернізації виробництва Gamechanger на головному підприємстві у Вольфсбурзі, Німеччина, через фінансові обмеження. Як повідомляє Deutsche Welle, компанія переглядає всі інвестиції та не продовжуватиме реалізацію запланованого об’єкта великогабаритного лиття на заводі.

Інвестиції переглядають

У Volkswagen заявили, що відмова від Gamechanger не означає припинення розробки платформи Scalable Systems Platform, або SSP. Вона має стати спільною електричною платформою для майбутніх моделей концерну, зокрема ID. Roc, T-Roc та електричного Golf.

Компанія також планує надалі спрощувати конструкцію автомобілів наступного покоління та оптимізувати виробничі процеси на всіх підприємствах. Раніше модернізація заводу у Вольфсбурзі мала підготувати його до запуску виробництва моделей на платформі SSP наприкінці десятиліття.

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Реакція представників працівників

Голова виробничої ради Volkswagen Даніела Кавалло розкритикувала скасування проєкту, назвавши його визнанням невдачі керівництва. За її словами, рішення є порушенням домовленостей, досягнутих під час складних колективних трудових переговорів наприкінці 2024 року.

Угода між компанією та працівниками передбачала значні інвестиції у виробничі майданчики для підготовки випуску нових моделей на німецьких заводах Volkswagen, а також перенесення виробництва автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння до підприємств компанії в Мексиці. Кавалло вимагала від правління пояснити, як скасування Gamechanger вплине на працівників і обсяги виробництва.

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