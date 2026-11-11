Немецкий автопроизводитель Volkswagen отменил масштабный план модернизации производства Gamechanger на главном предприятии в Вольфсбурге, Германия, из-за финансовых ограничений. Как сообщает Deutsche Welle, компания пересматривает все инвестиции и не будет продолжать реализацию запланированного объекта крупногабаритного литья на заводе.

Инвестиции пересматривают

В Volkswagen заявили, что отказ от Gamechanger не означает прекращения разработки платформы Scalable Systems Platform, или SSP. Она должна стать общей электрической платформой для будущих моделей концерна, в частности ID. Roc, T-Roc и электрического Golf.

Компания также планирует и далее упрощать конструкцию автомобилей следующего поколения и оптимизировать производственные процессы на всех предприятиях. Ранее модернизация завода в Вольфсбурге должна была подготовить его к запуску производства моделей на платформе SSP в конце десятилетия.

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Реакция представителей работников

Председатель производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло раскритиковала отмену проекта, назвав ее признанием неудачи руководства. По ее словам, это решение является нарушением договоренностей, достигнутых в ходе сложных коллективных трудовых переговоров в конце 2024 года.

Соглашение между компанией и работниками предусматривало значительные инвестиции в производственные площадки для подготовки выпуска новых моделей на немецких заводах Volkswagen, а также перенос производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на предприятия компании в Мексике. Кавалло потребовала от правления объяснить, как отмена Gamechanger повлияет на работников и объемы производства.

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