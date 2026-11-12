Naver заключила контракт на ИИ-вычисления на 2 трлн вон — Korea Herald

В Южной Корее технологическая компания Naver заключила контракт с неназванным клиентом из США на предоставление вычислительных услуг для искусственного интеллекта стоимостью около 2 трлн вон, или $1,5 млрд. Соглашение предусматривает использование примерно 20 мегаватт вычислительной мощности в течение четырех-пяти лет, сообщает Korea Herald.

Расширение ИИ-инфраструктуры

Генеральный директор Naver Чхве Су Ён заявила, что американская компания стала первым клиентом проекта AI factory. Компания развивает этот проект вместе с Brookfield и Nvidia: запуск мощностей на 55 мегаватт запланирован на первую половину 2027 года, когда Naver ожидает начать получать доход. К 2028 году мощность планируют увеличить до 200 мегаватт.

Финансовый директор Ким Хи Чхоль сообщил, что Naver ведет переговоры более чем с десятью потенциальными заказчиками за пределами Азии, в том числе с крупными разработчиками моделей ИИ, относительно оставшихся 180 мегаватт. Чхве Су Ён также отметила, что дефицит дата-центров с жидкостным охлаждением, способных поддерживать чипы Nvidia Vera Rubin нового поколения, может укрепить позиции компании.

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Инвестиции в логистику

Одновременно Naver планирует создать дочернюю логистическую компанию и расширить сеть арендуемых фулфилмент-центров. Операции со складами и доставкой компания намерена оставить партнерам, а данные о покупках использовать для прогнозирования спроса и оптимизации размещения запасов. К 2030 году эти инвестиции могут достичь почти 1 трлн вон, хотя структура финансирования должна ограничить влияние на денежные потоки и прибыль.

В третьем квартале выручка Naver достигла рекордных 3,47 трлн вон, что на 10,7% больше, чем годом ранее. В то же время операционная прибыль сократилась на 20,9% — до 451,3 млрд вон — из-за увеличения расходов на ИИ-инфраструктуру, контент и офлайн-данные.

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