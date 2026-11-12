W Korei Południowej firma technologiczna Naver zawarła z nienazwanym klientem ze Stanów Zjednoczonych kontrakt na świadczenie usług obliczeniowych dla sztucznej inteligencji o wartości około 2 bln wonów, czyli 1,5 mld dolarów. Umowa zakłada wykorzystanie około 20 megawatów mocy obliczeniowej przez cztery–pięć lat, podaje Korea Herald.

Rozbudowa infrastruktury AI

Dyrektor generalna Naver Choi Soo-yeon oświadczyła, że amerykańska firma została pierwszym klientem projektu AI factory. Firma rozwija ten projekt wspólnie z Brookfield i Nvidią: uruchomienie mocy o wartości 55 megawatów zaplanowano na pierwszą połowę 2027 roku, kiedy Naver spodziewa się zacząć uzyskiwać przychody. Do 2028 roku moc ma wzrosnąć do 200 megawatów.

Dyrektor finansowy Kim Hee-chul poinformował, że Naver prowadzi rozmowy z ponad dziesięcioma potencjalnymi klientami spoza Azji, w tym z dużymi twórcami modeli AI, w sprawie pozostałych 180 megawatów. Choi Soo-yeon zaznaczyła również, że niedobór centrów danych z chłodzeniem cieczą, zdolnych obsługiwać chipy Nvidia Vera Rubin nowej generacji, może wzmocnić pozycję firmy.

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Inwestycje w logistykę

Jednocześnie Naver planuje utworzyć spółkę zależną w sektorze logistycznym i rozszerzyć sieć wynajmowanych centrów fulfillmentu. Firma zamierza pozostawić operacje magazynowe i dostawcze partnerom, a dane o zakupach wykorzystywać do prognozowania popytu i optymalizacji rozmieszczenia zapasów. Do 2030 roku inwestycje te mogą sięgnąć niemal 1 bln wonów, choć struktura finansowania ma ograniczyć wpływ na przepływy pieniężne i zysk.

W trzecim kwartale przychody Naver osiągnęły rekordowe 3,47 bln wonów, o 10,7% więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie zysk operacyjny spadł o 20,9%, do 451,3 mld wonów, z powodu zwiększonych wydatków na infrastrukturę AI, treści i dane offline.

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