Naver签署价值2万亿韩元的人工智能计算合同——韩国先驱报

在韩国，科技公司Naver与一家未具名的美国客户签署了一份提供人工智能计算服务的合同，价值约2万亿韩元，约合15亿美元。该协议 предусматривает在四至五年内使用约20兆瓦的计算能力，《韩国先驱报》报道。

扩展人工智能基础设施

Naver首席执行官崔秀妍表示，这家美国公司成为AI factory项目的首个客户。该公司正与Brookfield和Nvidia共同开发该项目：计划于2027年上半年启动55兆瓦的产能，Naver预计届时开始获得收入。到2028年，产能计划增至200兆瓦。

首席财务官金熙哲表示，Naver正就剩余的180兆瓦与十多家亚洲以外的潜在客户进行谈判，其中包括大型人工智能模型开发商。崔秀妍还指出，能够支持Nvidia新一代Vera Rubin芯片的液冷数据中心短缺，可能会加强公司的地位。

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物流投资

与此同时，Naver计划成立一家物流子公司，并扩大租赁履约中心网络。公司打算将仓储和配送业务交由合作伙伴负责，同时利用购物数据预测需求并优化库存配置。到2030年，这些投资可能接近1万亿韩元，不过融资结构将限制对现金流和利润的影响。

第三季度，Naver营收达到创纪录的3.47万亿韩元，同比增长10.7%。与此同时，由于人工智能基础设施、内容和线下数据支出增加，营业利润下降20.9%，至4513亿韩元。

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