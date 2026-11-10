В США президент Дональд Трамп заявил, что война с Ираном в военном смысле фактически завершена. Он сделал это заявление в понедельник в комнате для брифингов Белого дома после встречи с премьер-министром Катара.

Заявление Трампа

Трамп сказал журналистам, что США сохраняют статус-кво. Он также заявил, что стремится достичь долгосрочного решения, которое ослабило бы иранскую ядерную программу.

Как сообщает NDTV, это одно из наиболее конкретных заявлений президента об отходе от его предыдущей угрозы возобновить удары по Ирану после промежуточных выборов в США.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Переговоры и возможные удары

В телефонном интервью CNN в воскресенье Трамп сказал, что возобновление ударов будет крайне маловероятным, если США увидят прогресс в переговорах с Ираном и Тегеран подпишет сильное соглашение. В то же время он заявил, что США определили инфраструктурные цели, в том числе 38 мостов, которые могут атаковать в случае возобновления военных действий.

По данным издания, американские военные как минимум дважды в течение предыдущей недели наносили ограниченные удары по системам противовоздушной обороны Ирана. Также в субботу США обстреляли и вывели из строя коммерческое судно, которое, по утверждению Вашингтона, пыталось прорвать морскую блокаду иранских портов.

Война и выборы

Восьмимесячная война, по сообщению NDTV, привела к росту цен на топливо и затронула почти все секторы мировой экономики. На промежуточных выборах на прошлой неделе Республиканская партия Трампа потеряла контроль над обеими палатами Конгресса, которые перешли к демократам.

Читай нас в