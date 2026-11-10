В международном регби возникли опасения, что часть ведущих союзов стремится обезопасить себя от вылета из Nations Championship во второй дивизион — Nations Cup. Это может вызвать новое противостояние между World Rugby, Шестью нациями и SANZAAR, сообщает The Guardian.

Система с 2030 года

Десять ведущих регбийных союзов создали компанию F10 для управления Nations Championship и продажи телевизионных и коммерческих прав на соревнования, кроме Кубка мира, права на который принадлежат World Rugby. По данным издания, обеспокоенность в регби вызвала возможность того, что некоторые основатели F10, в частности Уэльс и Италия, могут добиваться механизмов защиты от вылета в Nations Cup.

Япония и Фиджи имеют приглашённый статус в Nations Championship в течение первых трёх розыгрышей — до 2030 года. Условия лицензии World Rugby предусматривают, что тогда должна начать действовать система повышения и понижения в классе. Согласно видению World Rugby, команду, которая проиграет плей-офф между сборными, занявшими шестые места в своих полушариях, заменит победитель Nations Cup.

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Голосование и коммерческие права

Совет World Rugby одобрил создание Nations Championship в Париже перед финалом Кубка мира 2023 года. Решение поддержал 41 член совета, против проголосовали 10, то есть оно набрало 80% голосов при необходимых 75%. Собеседники The Guardian, присутствовавшие на голосовании, заявили, что попытка гарантировать десяти основателям места в высшем дивизионе потребует нового одобрения совета.

Отдельным предметом спора являются коммерческие права на Nations Cup. Меньшие союзы и World Rugby хотят продавать их вместе с правами на Nations Championship, чтобы второй дивизион получал долю доходов. Nations Championship заключил более 80 соглашений на трансляцию нынешнего турнира, тогда как Nations Cup — 13; во многих странах, в том числе в Великобритании, матчи второго дивизиона транслируются на RugbyPass TV.

После четырёх туров дебютного Nations Championship самые низкие позиции занимают Италия и Фиджи, а в Nations Cup лидируют Грузия и США. Представители Шести наций официально заявляют, что вылет будет введён в 2030 году, хотя точный механизм ещё предстоит определить. Также продолжаются обсуждения размера компенсационной выплаты для союза, который выбывает из высшего дивизиона.

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