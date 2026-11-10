ExxonMobil оценит возможности добычи нефти в Венесуэле — The Hill

Американская нефтяная компания ExxonMobil подписала с Венесуэлой меморандум о взаимопонимании по оценке возможностей бурения и добычи нефти в стране. Об этом сообщает The Hill.

Оценка возможных проектов

Представитель ExxonMobil заявил, что компания приветствует возможность оценить потенциальные проекты в добывающем секторе совместно с венесуэльским правительством и государственной нефтяной компанией PDVSA. Он также отметил, что меморандум является лишь первым шагом, а будущие инвестиции будут зависеть от стабильной политики, четких правил регулирования, надежной защиты инвестиций и конкурентной доходности.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

После ухода в 2007 году

Меморандум не означает окончательного решения ExxonMobil инвестировать в Венесуэле. Ранее в этом году генеральный директор компании Даррен Вудс назвал страну непригодной для инвестиций в нынешних условиях.

ExxonMobil покинула Венесуэлу в 2007 году на фоне кампании по национализации, которую проводил тогдашний президент Уго Чавес. Chevron, которая продолжила работать в стране, недавно объявила о планах удвоить там добычу. По данным The Hill, Венесуэла располагает значительными запасами нефти.

Читай нас в