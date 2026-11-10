ExxonMobil оцінить можливості видобутку нафти у Венесуелі — The Hill
Американська нафтова компанія ExxonMobil підписала з Венесуелою меморандум про взаєморозуміння щодо оцінки можливостей буріння та видобутку нафти в країні. Про це повідомляє The Hill.
Оцінка можливих проєктів
Представник ExxonMobil заявив, що компанія вітає можливість оцінити потенційні проєкти у видобувному секторі разом із венесуельським урядом та державною нафтовою компанією PDVSA. Він також зазначив, що меморандум є лише першим кроком, а майбутні інвестиції залежатимуть від стабільної політики, чітких правил регулювання, надійного захисту інвестицій і конкурентної прибутковості.
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Після виходу у 2007 році
Меморандум не означає остаточного рішення ExxonMobil інвестувати у Венесуелі. Раніше цього року генеральний директор компанії Даррен Вудс назвав країну непридатною для інвестицій за нинішніх умов.
ExxonMobil залишила Венесуелу у 2007 році на тлі кампанії з націоналізації, яку проводив тодішній президент Уго Чавес. Chevron, яка продовжила працювати в країні, нещодавно оголосила про плани подвоїти там видобуток. За даними The Hill, Венесуела має значні запаси нафти.