Amerykańska spółka naftowa ExxonMobil podpisała z Wenezuelą memorandum o porozumieniu w sprawie oceny możliwości wierceń i wydobycia ropy naftowej w tym kraju. Informuje o tym The Hill.

Ocena potencjalnych projektów

Przedstawiciel ExxonMobil oświadczył, że firma z zadowoleniem przyjmuje możliwość oceny potencjalnych projektów w sektorze wydobywczym wspólnie z rządem Wenezueli i państwową spółką naftową PDVSA. Zaznaczył również, że memorandum jest jedynie pierwszym krokiem, a przyszłe inwestycje będą zależeć od stabilnej polityki, jasnych zasad regulacyjnych, niezawodnej ochrony inwestycji i konkurencyjnej rentowności.

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Po wyjściu w 2007 roku

Memorandum nie oznacza ostatecznej decyzji ExxonMobil o inwestowaniu w Wenezueli. Na początku tego roku dyrektor generalny firmy Darren Woods nazwał ten kraj nieodpowiednim do inwestycji w obecnych warunkach.

ExxonMobil opuścił Wenezuelę w 2007 roku w czasie kampanii nacjonalizacyjnej prowadzonej przez ówczesnego prezydenta Hugo Cháveza. Chevron, który kontynuował działalność w kraju, niedawno ogłosił plany podwojenia tam wydobycia. Według The Hill Wenezuela ma znaczne rezerwy ropy naftowej.

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