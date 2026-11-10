ExxonMobil oceni możliwości wydobycia ropy naftowej w Wenezueli — The Hill
Amerykańska spółka naftowa ExxonMobil podpisała z Wenezuelą memorandum o porozumieniu w sprawie oceny możliwości wierceń i wydobycia ropy naftowej w tym kraju. Informuje o tym The Hill.
Ocena potencjalnych projektów
Przedstawiciel ExxonMobil oświadczył, że firma z zadowoleniem przyjmuje możliwość oceny potencjalnych projektów w sektorze wydobywczym wspólnie z rządem Wenezueli i państwową spółką naftową PDVSA. Zaznaczył również, że memorandum jest jedynie pierwszym krokiem, a przyszłe inwestycje będą zależeć od stabilnej polityki, jasnych zasad regulacyjnych, niezawodnej ochrony inwestycji i konkurencyjnej rentowności.
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Po wyjściu w 2007 roku
Memorandum nie oznacza ostatecznej decyzji ExxonMobil o inwestowaniu w Wenezueli. Na początku tego roku dyrektor generalny firmy Darren Woods nazwał ten kraj nieodpowiednim do inwestycji w obecnych warunkach.
ExxonMobil opuścił Wenezuelę w 2007 roku w czasie kampanii nacjonalizacyjnej prowadzonej przez ówczesnego prezydenta Hugo Cháveza. Chevron, który kontynuował działalność w kraju, niedawno ogłosił plany podwojenia tam wydobycia. Według The Hill Wenezuela ma znaczne rezerwy ropy naftowej.