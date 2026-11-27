Bezpośrednie zapisy z wnętrza ludzkiego mózgu pomogły rozwiązać zagadkę neurobiologiczną dotyczącą roli obszaru Wernickego, która istniała od ponad wieku. Ten obszar mózgu jest znany z udziału w przetwarzaniu usłyszanych słów, jednak nowe dane wykazały również jego kluczowe znaczenie dla powiązanego zadania poznawczego.

Dane z wnętrza mózgu

O wynikach informuje Nature. Publikacja zaznacza, że wniosek udało się uzyskać dzięki bezpośrednim zapisom aktywności wewnątrz ludzkiego mózgu. Badanie dotyczy obszaru Wernickego — regionu wiązanego z przetwarzaniem mowy ustnej.

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Związek z implantami mózgowymi

Ilustracja do materiału pokazuje, że implanty mózgowe, wytrenowane na danych z obszaru Wernickego, są zdolne dekodować zamierzoną mowę u osób z paraliżem traktu głosowego. Nature powołuje się na pracę naukową A. B. Silvy i współautorów, opublikowaną w czasopiśmie Science, tom 394, pod numerem eaef8963 w 2026 roku. Materiał Nature opublikowano 27 listopada 2026 roku w rubryce Research Highlight.

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