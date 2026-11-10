В возрасте 93 лет умер итальянский режиссер, сценарист и монтажер Тинто Брасс, известный прежде всего эротическими фильмами «Salon Kitty» и «Caligula». О смерти кинематографиста сообщила The Guardian. Брасс родился 26 марта 1933 года в Милане, а вырос в Венеции.

Настоящее имя режиссера — Джованни Брасс. Его дед, венецианский художник Италико Брасс, называл внука Тинторетто, а позднее это прозвище сократилось до Тинто. Брасс изучал право в университетах Падуи и Феррары и окончил учебу в 1957 году. После этого он отправился во Французскую синематеку в Париже, а после возвращения в Италию работал ассистентом Роберто Росселлини на двух фильмах.

Начало карьеры

В начале 1960-х Брасса считали одним из интересных режиссеров нового поколения. Его первой полнометражной работой стал фильм «To the Ends of the Earth» 1963 года. Цензоры требовали сократить картину из-за антикатолических мотивов, однако режиссер отказался, поэтому лента несколько лет не выходила на экраны.

Брасс снял два эпизода киноальманаха «My Wife» 1964 года, а также вестерн «Yankee». После переезда в Лондон он создал психоделические фильмы «Deadly Sweet», «Nerosubianco», «The Howl» и «Dropout». В 1972 году, после успеха порнографического фильма «Deep Throat» в широком прокате, режиссер начал сосредотачиваться на эротическом кино.

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«Калигула» и поздние работы

Одной из самых известных картин Брасса стала «Caligula» 1979 года с Малкольмом Макдауэллом в главной роли, а также Питером О'Тулом, Джоном Гилгудом и Хелен Миррен. Первоначальный сценарий написал Гор Видал, однако сопродюсер Боб Гуччионе добавил новые сцены и перемонтировал часть материала. После этого Брасс и Видал потребовали убрать их имена из титров.

В 2023 году вышла 178-минутная версия «Caligula: The Ultimate Cut». Историк искусства Томас Негован смонтировал ее из 96 часов отснятого материала, убрав материал Гуччионе и использовав альтернативные дубли, чтобы приблизить фильм к первоначальному сценарию Видала.

Среди других работ режиссера — «The Key», «Miranda», «Così Fan Tutte», «The Voyeur», «Frivolous Lola», «Cheeky» и «Black Angel». Первая жена Брасса, писательница и ассистентка режиссера Карла Чиприани, умерла в 2006 году. У него остались сын Бонифацио, дочь Беатриче и вторая жена, актриса Катерина Варци, на которой он женился в 2017 году.

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