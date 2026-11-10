意大利导演、编剧兼剪辑师丁托·布拉斯去世，享年93岁。他最著名的作品是情色电影《Salon Kitty》和《Caligula》。《卫报》报道了这位电影人的死讯。布拉斯于1933年3月26日出生于米兰，在威尼斯长大。

这位导演的本名是乔瓦尼·布拉斯。他的祖父、威尼斯艺术家伊塔利科·布拉斯称孙子为丁托雷托，后来这个昵称缩短为丁托。布拉斯在帕多瓦大学和费拉拉大学学习法律，并于1957年完成学业。此后，他前往巴黎的法国电影资料馆，回到意大利后曾在罗伯托·罗西里尼的两部影片中担任助手。

职业生涯的开始

20世纪60年代初，布拉斯被认为是新一代中颇具看点的导演之一。他的首部长片是1963年的《To the Ends of the Earth》。审查人员因片中的反天主教主题要求删减影片，但导演拒绝，因此该片数年未能上映。

布拉斯执导了1964年电影选集《My Wife》中的两个单元，以及西部片《Yankee》。迁居伦敦后，他创作了迷幻电影《Deadly Sweet》、《Nerosubianco》、《The Howl》和《Dropout》。1972年，在色情电影《Deep Throat》广泛上映并取得成功后，导演开始专注于情色电影。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

《卡里古拉》及晚期作品

布拉斯最著名的作品之一是1979年的《Caligula》，由马尔科姆·麦克道威尔主演，彼得·奥图尔、约翰·吉尔古德和海伦·米伦也参演。最初的剧本由戈尔·维达尔撰写，但联合制片人鲍勃·古乔内加入了新场景，并重新剪辑了部分素材。此后，布拉斯和维达尔要求从演职员表中删除他们的名字。

2023年，时长178分钟的《Caligula: The Ultimate Cut》版本上映。艺术史学家托马斯·内戈万从96小时拍摄素材中剪辑出该版本，删去了古乔内的素材，并使用替代镜头，以使影片更接近维达尔的原始剧本。

这位导演的其他作品包括《The Key》、《Miranda》、《Così Fan Tutte》、《The Voyeur》、《Frivolous Lola》、《Cheeky》和《Black Angel》。布拉斯的第一任妻子、作家兼副导演卡拉·奇普里亚尼于2006年去世。他留下了儿子博尼法乔、女儿贝娅特丽切，以及第二任妻子、演员卡泰丽娜·瓦尔齐；两人于2017年结婚。

关注我们在