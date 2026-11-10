W wieku 93 lat zmarł włoski reżyser, scenarzysta i montażysta Tinto Brass, znany przede wszystkim z erotycznych filmów „Salon Kitty” i „Caligula”. O śmierci filmowca poinformował The Guardian. Brass urodził się 26 marca 1933 roku w Mediolanie, a dorastał w Wenecji.

Prawdziwe imię reżysera to Giovanni Brass. Jego dziadek, wenecki artysta Italico Brass, nazywał wnuka Tintoretto, a później przezwisko skrócono do Tinto. Brass studiował prawo na uniwersytetach w Padwie i Ferrarze, a naukę ukończył w 1957 roku. Następnie wyjechał do Francuskiej Kinoteki w Paryżu, a po powrocie do Włoch pracował jako asystent Roberta Rosselliniego przy dwóch filmach.

Początek kariery

Na początku lat 60. Brass był uważany za jednego z interesujących reżyserów nowego pokolenia. Jego pierwszym pełnometrażowym dziełem był film „To the Ends of the Earth” z 1963 roku. Cenzorzy domagali się skrócenia obrazu ze względu na antykatolickie motywy, jednak reżyser odmówił, dlatego film nie trafił na ekrany przez kilka lat.

Brass nakręcił dwa epizody almanachu filmowego „My Wife” z 1964 roku, a także western „Yankee”. Po przeprowadzce do Londynu stworzył psychodeliczne filmy „Deadly Sweet”, „Nerosubianco”, „The Howl” i „Dropout”. W 1972 roku, po sukcesie pornograficznego filmu „Deep Throat” w szerokiej dystrybucji, reżyser zaczął koncentrować się na kinie erotycznym.

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„Caligula” i późniejsze prace

Jednym z najbardziej znanych filmów Brassa była „Caligula” z 1979 roku z Malcolmem McDowellem w roli głównej, a także Peterem O'Toolem, Johnem Gielgudem i Helen Mirren. Pierwotny scenariusz napisał Gore Vidal, jednak współproducent Bob Guccione dodał nowe sceny i przemontował część materiału. Po tym Brass i Vidal zażądali usunięcia ich nazwisk z napisów końcowych.

W 2023 roku ukazała się 178-minutowa wersja „Caligula: The Ultimate Cut”. Historyk sztuki Thomas Negovan zmontował ją z 96 godzin nakręconego materiału, usuwając materiał Guccione'a i wykorzystując alternatywne ujęcia, aby zbliżyć film do pierwotnego scenariusza Vidala.

Wśród innych prac reżysera są „The Key”, „Miranda”, „Così Fan Tutte”, „The Voyeur”, „Frivolous Lola”, „Cheeky” i „Black Angel”. Pierwsza żona Brassa, pisarka i asystentka reżysera Carla Cipriani, zmarła w 2006 roku. Pozostawił syna Bonifacia, córkę Beatrice oraz drugą żonę, aktorkę Caterinę Varzi, którą poślubił w 2017 roku.

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