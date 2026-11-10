Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон во вторник прибыл в египетский город Рафах, где посетил организации, помогающие доставлять гуманитарные грузы в сектор Газа. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

Визит на пограничный пункт

Хэмилтон осмотрел египетскую сторону пограничного перехода «Рафах» с сектором Газа, а также логистические склады Египетского Красного Полумесяца. Организация содействует ввозу гуманитарной помощи в палестинский анклав.

На КПП гонщик поприветствовал работников на арабском языке, пожал им руки и кратко пообщался с ними и местными чиновниками. Губернатор Северного Синая Халед Мегавер заявил, что целью визита было ознакомить Хэмилтона с усилиями Египта по доставке помощи в Газу.

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Ситуация с гуманитарной помощью

По данным издания, несмотря на соглашение о прекращении огня, заключенное в прошлом году и остановившее масштабные боевые действия, объемы помощи, поступающей в Газу, остаются значительно ниже согласованного минимума в 600 грузовиков в день.

Независимая комиссия экспертов ООН в прошлом месяце заявила, что израильские силы расширили контроль с 53% как минимум до 60% территории сектора. Комиссия также сообщила по меньшей мере о 196 погибших палестинцах в результате израильских ударов и огня вдоль линии продвижения.

Хэмилтон ранее неоднократно призывал к миру и прекращению огня в Газе, а также высказывался о других гуманитарных кризисах и конфликтах. Визит в Рафах состоялся через два дня после его 400-го старта в гонках Формулы-1 на Гран-при Сан-Паулу.

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