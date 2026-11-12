Президент Бразилии Лула посетит Мадрид в поддержку Санчеса — The Rio Times
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует 16 ноября 2026 года посетить Мадрид, Испания, где должен встретиться с премьер-министром Педро Санчесом. Визит запланирован менее чем за две недели до всеобщих выборов в Испании, назначенных на 29 ноября.
Встреча в Мадриде
Как сообщает The Rio Times, остановка в испанской столице должна состояться на обратном пути бразильского президента из официальной поездки на Филиппины. По словам правительственных источников, визит призван поддержать предвыборную кампанию Санчеса.
Лула может принять участие в одном политическом мероприятии Испанской социалистической рабочей партии, которую возглавляет Санчес. В то же время некоторые сообщения характеризуют поездку как институциональный, а не исключительно предвыборный визит.
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Контакты Бразилии и Испании
Лула принадлежит к бразильской Партии трудящихся, тогда как Санчес возглавляет Испанскую социалистическую рабочую партию. В апреле 2026 года лидеры провели бразильско-испанский саммит в Барселоне, сообщает канцелярия главы правительства Испании.
Правительства двух стран еще не обнародовали окончательную программу пребывания Лулы в Мадриде. The Rio Times отмечает, что в отдельных сообщениях фигурирует 15 ноября как возможная дата прибытия президента Бразилии, а участие в партийном мероприятии и продолжительность визита остаются неясными.