Президент Бразилії Лула відвідає Мадрид на підтримку Санчеса — The Rio Times

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва планує 16 листопада 2026 року відвідати Мадрид, Іспанія, де має зустрітися з прем’єр-міністром Педро Санчесом. Візит запланований менш ніж за два тижні до загальних виборів в Іспанії, призначених на 29 листопада.

Зустріч у Мадриді

Як повідомляє The Rio Times, зупинка в іспанській столиці має відбутися на зворотному шляху бразильського президента з офіційної поїздки до Філіппін. За словами урядових джерел, візит має підтримати передвиборчу кампанію Санчеса.

Лула може взяти участь в одному політичному заході Іспанської соціалістичної робітничої партії, яку очолює Санчес. Водночас деякі повідомлення характеризують поїздку як інституційний, а не суто передвиборчий візит.

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Контакти Бразилії та Іспанії

Лула належить до бразильської Партії трудящих, тоді як Санчес очолює Іспанську соціалістичну робітничу партію. У квітні 2026 року лідери провели бразильсько-іспанський саміт у Барселоні, повідомляє канцелярія глави уряду Іспанії.

Остаточну програму перебування Лули в Мадриді уряди двох країн ще не оприлюднили. The Rio Times зазначає, що в окремих повідомленнях фігурує 15 листопада як можлива дата прибуття президента Бразилії, а участь у партійному заході та тривалість візиту залишаються неясними.

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