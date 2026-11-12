Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva planuje 16 listopada 2026 roku odwiedzić Madryt w Hiszpanii, gdzie ma spotkać się z premierem Pedrem Sánchezem. Wizyta jest zaplanowana na niespełna dwa tygodnie przed wyborami powszechnymi w Hiszpanii, wyznaczonymi na 29 listopada.

Spotkanie w Madrycie

Jak informuje The Rio Times, postój w stolicy Hiszpanii ma nastąpić w drodze powrotnej brazylijskiego prezydenta z oficjalnej podróży na Filipiny. Według źródeł rządowych wizyta ma wesprzeć kampanię wyborczą Sáncheza.

Lula może wziąć udział w jednym wydarzeniu politycznym Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej, na czele której stoi Sánchez. Jednocześnie niektóre doniesienia określają tę podróż jako wizytę instytucjonalną, a nie wyłącznie przedwyborczą.

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Kontakty Brazylii i Hiszpanii

Lula należy do brazylijskiej Partii Pracujących, podczas gdy Sánchez przewodzi Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej. W kwietniu 2026 roku przywódcy odbyli brazylijsko-hiszpański szczyt w Barcelonie, jak podaje kancelaria szefa rządu Hiszpanii.

Rządy obu krajów nie opublikowały jeszcze ostatecznego programu pobytu Luli w Madrycie. The Rio Times zauważa, że w niektórych doniesieniach 15 listopada pojawia się jako możliwa data przybycia prezydenta Brazylii, natomiast udział w wydarzeniu partyjnym i długość wizyty pozostają niejasne.

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