七届一级方程式世界冠军刘易斯·汉密尔顿周二抵达埃及城市拉法，并访问了协助向加沙地带运送人道主义物资的组织。Asharq Al-Awsat报道称。

访问边境口岸

汉密尔顿视察了拉法与加沙地带边境口岸的埃及一侧，以及埃及红新月会的物流仓库。该组织协助将人道主义援助运入这一巴勒斯坦飞地。

在检查站，这名车手用阿拉伯语向工作人员问候，与他们握手，并与他们及当地官员进行了简短交谈。北西奈省省长哈立德·梅加韦尔表示，此行旨在让汉密尔顿了解埃及向加沙运送援助物资所作的努力。

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人道主义援助情况

据该媒体报道，尽管去年达成并停止大规模敌对行动的停火协议仍然有效，但进入加沙的援助量仍远低于每天600辆卡车这一商定的最低标准。

联合国一个独立专家委员会上个月表示，以色列军队将控制范围从加沙地带领土的53%扩大至至少60%。该委员会还报告称，至少196名巴勒斯坦人因以色列的袭击以及推进线沿线的火力而死亡。

汉密尔顿此前曾多次呼吁加沙实现和平与停火，也曾就其他人道主义危机和冲突发表看法。此次拉法之行发生在他于圣保罗大奖赛完成个人第400次一级方程式赛事发车两天后。

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