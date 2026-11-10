Siedmiokrotny mistrz Formuły 1 Lewis Hamilton przybył we wtorek do egipskiego miasta Rafah, gdzie odwiedził organizacje pomagające dostarczać ładunki humanitarne do Strefy Gazy. Informuje o tym Asharq Al-Awsat.

Wizyta na przejściu granicznym

Hamilton obejrzał egipską stronę przejścia granicznego Rafah ze Strefą Gazy, a także magazyny logistyczne Egipskiego Czerwonego Półksiężyca. Organizacja pomaga w dostarczaniu pomocy humanitarnej do palestyńskiej enklawy.

Na punkcie kontrolnym kierowca przywitał się z pracownikami po arabsku, uścisnął im dłonie i krótko porozmawiał z nimi oraz lokalnymi urzędnikami. Gubernator Synaju Północnego Chalid Megawer oświadczył, że celem wizyty było zapoznanie Hamiltona z wysiłkami Egiptu na rzecz dostarczania pomocy do Gazy.

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Sytuacja z pomocą humanitarną

Według publikacji, pomimo porozumienia o zawieszeniu broni zawartego w ubiegłym roku, które wstrzymało działania zbrojne na dużą skalę, ilość pomocy docierającej do Gazy pozostaje znacznie niższa od uzgodnionego minimum 600 ciężarówek dziennie.

Niezależna komisja ekspertów ONZ oświadczyła w ubiegłym miesiącu, że izraelskie siły rozszerzyły kontrolę z 53% do co najmniej 60% terytorium Strefy. Komisja poinformowała również o co najmniej 196 zabitych Palestyńczykach w wyniku izraelskich uderzeń i ostrzału wzdłuż linii posuwania się.

Hamilton wcześniej wielokrotnie wzywał do pokoju i zawieszenia broni w Gazie, a także wypowiadał się na temat innych kryzysów humanitarnych i konfliktów. Wizyta w Rafah odbyła się dwa dni po jego 400. starcie w wyścigu Formuły 1 podczas Grand Prix São Paulo.

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