Komisja Europejska ma 11 listopada przedstawić projekt Digital Fairness Act — ustawy mającej wzmocnić ochronę konsumentów w internecie. Inicjatywa będzie dotyczyć reklam, algorytmów, influencerów, sklepów internetowych i sprzedawców biletów, informuje Tagesschau.

Według badań UE do głównych obaw Europejczyków w internecie należą brak kontroli nad własnymi danymi, ryzyko uzależnienia od mediów społecznościowych, a także trudności z anulowaniem umów i dodatkowe opłaty za subskrypcje streamingowe lub platformy gamingowe.

Reklamy i algorytmy

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że nowe zasady powinny przeciwdziałać mechanizmom projektowania w internecie, które mogą wywoływać uzależnienie lub szkodzić użytkownikom. Chodzi w szczególności o metody mające zatrzymywać uwagę użytkowników, nieprzejrzyste umowy, pułapki subskrypcyjne i manipulacyjne praktyki.

Projekt ma zbliżyć poziom ochrony konsumentów online do zasad obowiązujących podczas zwykłych zakupów. Obecne unijne przepisy cyfrowe przede wszystkim określają odpowiedzialność dużych platform, w tym w zakresie ochrony małoletnich, lub ograniczają siłę rynkową największych firm technologicznych.

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Wymogi dla influencerów i sprzedawców

Influencerzy, którzy wykorzystują swoją publiczność w mediach społecznościowych do płatnej reklamy, będą musieli wyraźnie oznaczać takie treści w każdej publikacji. Nie będą też mogli składać fałszywych obietnic ani kierować materiałów reklamowych do małoletnich.

Według oceny Komisji Europejskiej problematyczne modele biznesowe w internecie spowodowały w ubiegłym roku szkody dla konsumentów w UE w wysokości około 8 mld euro. Wśród praktyk proponowanych do zakazania są fałszywe obniżki cen, tworzone dzięki sztucznie zawyżonej cenie porównawczej, oraz komunikaty o rzekomo ograniczonej liczbie towarów.

Część stowarzyszeń biznesowych kwestionuje potrzebę nowej ustawy, wskazując na już obowiązujące lub planowane akty UE, w tym Digital Services Act, Digital Markets Act, akt o sztucznej inteligencji, dyrektywę w sprawie praw konsumentów oraz EU Kids Act. Według informacji publikacji negocjacje dopiero wchodzą w aktywną fazę, a przepisy mogą stać się obowiązkowe nie wcześniej niż w 2029 roku.

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