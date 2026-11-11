欧盟委员会将于11月11日提出《数字公平法案》（Digital Fairness Act）草案——这项法律旨在加强对网络消费者的保护。该倡议将涉及广告、算法、网红、在线商店和票务销售商，Tagesschau报道。

根据欧盟研究，欧洲人对互联网的主要担忧包括无法控制自己的数据、对社交媒体产生依赖的风险，以及难以取消合同、流媒体订阅或游戏平台存在额外收费。

广告与算法

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩表示，新规则应当应对可能导致依赖或损害用户的互联网设计机制。其中尤其包括旨在留住用户注意力的方法、不透明的合同、订阅陷阱和操纵性做法。

该草案旨在使在线消费者保护水平更接近普通购物时适用的规则。现行欧盟数字法律主要规定大型平台的责任，包括在保护未成年人领域的责任，或限制最大科技公司的市场力量。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对网红和销售商的要求

利用社交媒体受众进行付费广告的网红，将必须在每一篇发布内容中清楚标注此类内容。他们也不得作出虚假承诺，或将广告材料面向未成年人。

欧盟委员会估计，有问题的互联网商业模式去年给欧盟消费者造成了约80亿欧元损失。拟禁止的做法包括通过人为抬高比较价格制造虚假折扣，以及声称商品数量有限的提示。

一些商业协会质疑是否有必要制定新法律，并指出欧盟已有生效或计划中的法案，包括《数字服务法案》、《数字市场法案》、《人工智能法案》、《消费者权利指令》和EU Kids Act。据该媒体消息，谈判才刚进入活跃阶段，这些规则最早可能在2029年才会成为强制性规定。

关注我们在