Европейская комиссия 11 ноября должна представить проект Digital Fairness Act — закона, призванного усилить защиту потребителей в интернете. Инициатива будет касаться рекламы, алгоритмов, инфлюенсеров, интернет-магазинов и продавцов билетов, сообщает Tagesschau.

Согласно исследованиям ЕС, среди главных опасений европейцев в интернете — отсутствие контроля над собственными данными, риск зависимости от социальных сетей, а также сложная отмена договоров и дополнительные платежи за стриминговые подписки или игровые платформы.

Реклама и алгоритмы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые правила должны противодействовать механизмам дизайна в интернете, которые могут вызывать зависимость или вредить пользователям. Речь, в частности, идет о методах, направленных на удержание внимания пользователей, непрозрачных договорах, ловушках с подписками и манипулятивных практиках.

Проект должен приблизить уровень защиты потребителей онлайн к правилам, которые действуют при обычных покупках. Нынешние цифровые законы ЕС прежде всего определяют ответственность крупных платформ, в том числе в сфере защиты несовершеннолетних, или ограничивают рыночную власть крупнейших технологических компаний.

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Требования к инфлюенсерам и продавцам

Инфлюенсеры, использующие свою аудиторию в социальных сетях для платной рекламы, должны будут четко обозначать такой контент в каждой публикации. Они также не смогут давать ложные обещания или ориентировать рекламные материалы на несовершеннолетних.

По оценке Еврокомиссии, проблемные бизнес-модели в интернете нанесли потребителям в ЕС около 8 млрд евро ущерба в прошлом году. Среди практик, которые предлагают запретить, — фальшивые скидки, созданные благодаря искусственно завышенной сравнительной цене, и сообщения о якобы ограниченном количестве товара.

Часть бизнес-объединений ставит под сомнение необходимость нового закона, указывая на уже действующие или запланированные акты ЕС, в частности Digital Services Act, Digital Markets Act, закон об искусственном интеллекте, директиву о правах потребителей и EU Kids Act. По информации издания, переговоры лишь входят в активную фазу, а правила могут стать обязательными не ранее 2029 года.

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