W Korei Południowej artystka CL z grupy 2NE1 podpisała kontrakt z agencją muzyczną The Black Label. Wznowi współpracę z producentem Teddym, który pracował nad muzyką 2NE1, a także Blackpink, informuje Korea Herald.

Współpraca z Teddym

The Black Label oświadczyło, że CL rozpoczyna nowy etap wraz z agencją, opierając się na głębokim zaufaniu do Teddy'ego, z którym tworzyła muzykę. Według firmy artystka przygotowuje się do nowego etapu kariery i planuje wydać nowy singiel do końca roku.

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Kariera solowa

To pierwszy od około siedmiu lat przypadek, gdy CL będzie związana z inną agencją po zakończeniu współpracy z YG Entertainment w 2019 roku. Następnie liderka 2NE1 rozwijała karierę solową za pośrednictwem własnej jednoosobowej agencji Very Cherry. W 2021 roku wydała swój pierwszy solowy album studyjny Alpha.

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