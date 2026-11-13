В Южной Корее артистка CL из группы 2NE1 заключила контракт с музыкальным агентством The Black Label. Она возобновит сотрудничество с продюсером Teddy, который работал над музыкой 2NE1, а также Blackpink, сообщает Korea Herald.

Сотрудничество с Teddy

В The Black Label заявили, что CL начинает новый этап вместе с агентством, основываясь на глубоком доверии к Teddy, с которым она создавала музыку. По данным компании, артистка готовится к новому этапу карьеры и планирует выпустить новый сингл до конца года.

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Сольная карьера

Это первый примерно за семь лет случай, когда CL будет связана с другим агентством после прекращения сотрудничества с YG Entertainment в 2019 году. После этого лидер 2NE1 развивала сольную карьеру через собственное агентство одного человека Very Cherry. В 2021 году она выпустила свой первый сольный студийный альбом Alpha.

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