Axiom подала иск против Vast из-за документа для NASA — Ars Technica

В США компания Axiom Space подала в федеральный суд Хьюстона иск против Vast Space, обвинив конкурента в передаче NASA документа по планированию миссии, который якобы содержал собственническую информацию Axiom. Иск, поданный 19 июня, был рассекречен по решению федерального судьи Чарльза Эскриджа 4 ноября, сообщает Ars Technica.

Axiom требует гражданских штрафов, тройного возмещения ущерба, компенсации судебных расходов и предусмотренного законом вознаграждения заявителю. Компания подала дело в соответствии с Законом США о ложных требованиях, утверждая, что Vast предоставила государственному агентству мошеннический документ.

Что утверждает Axiom

Согласно материалам иска, до 3 июня Vast передала NASA планировочный документ для своей частной астронавтической миссии. В тот день NASA сообщило Axiom, что ее чувствительная и собственническая информация была ненадлежащим образом включена в документ, поданный Vast.

Axiom заявляет, что в отдельных местах документа название компании было заменено формулировкой «поставщик PAM», однако в других разделах остались название Axiom и ее реквизиты. По мнению истца, это свидетельствует о том, что текст происходил из материалов Axiom, а не был самостоятельно подготовлен Vast.

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Речь идет о Плане интеграции миссии и управления операциями — документе, который описывает организацию полета от запуска экипажа до его возвращения. Axiom называет такие материалы чувствительными и собственническими, подчеркивая, что они являются результатом многолетней работы и инвестиций.

Позиция Vast и Минюста

Vast отвергла обвинения, заявив, что дело касается конкуренции, а не мошенничества. Компания отметила, что будет защищаться в суде, а ее работа с NASA над шестой частной астронавтической миссией продолжается без перерывов.

Министерство юстиции США 23 октября отказалось присоединяться к делу. Это решение не устанавливает, использовала ли Vast материалы Axiom ненадлежащим образом: федеральные прокуроры могут не вмешиваться по разным причинам, а объяснения в судебном документе не предоставили. NASA сообщило, что знает о деле, но не комментирует судебные процессы.

Конкуренция за частные станции

Спор возник на фоне конкурса NASA по созданию коммерческих космических станций, которые должны начать работать в 2030-х годах. Агентство ожидает окончательные предложения компаний до 14 декабря. Программа частных астронавтических миссий, начатая в 2019 году, позволяет компаниям организовывать полеты до четырех астронавтов на Международную космическую станцию и получать операционный опыт для будущих коммерческих станций.

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