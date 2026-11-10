Axiom подала позов проти Vast через документ для NASA — Ars Technica

У США компанія Axiom Space подала до федерального суду Х’юстона позов проти Vast Space, звинувативши конкурента у поданні NASA документа з планування місії, який нібито містив власницьку інформацію Axiom. Позов, поданий 19 червня, розсекретили за рішенням федерального судді Чарльза Ескріджа 4 листопада, повідомляє Ars Technica.

Axiom вимагає цивільних штрафів, потрійного відшкодування збитків, компенсації судових витрат та передбаченої законом винагороди заявнику. Компанія подала справу відповідно до Закону США про неправдиві вимоги, стверджуючи, що Vast надала урядовій агенції шахрайський документ.

Що стверджує Axiom

За матеріалами позову, до 3 червня Vast передала NASA планувальний документ для своєї приватної астронавтичної місії. Того дня NASA повідомила Axiom, що її чутлива та власницька інформація була неналежно включена до документа, поданого Vast.

Axiom заявляє, що в окремих місцях документа назву компанії замінили на формулювання «постачальник PAM», однак в інших розділах залишилися назва Axiom та її реквізити. На думку позивача, це свідчить, що текст походив із матеріалів Axiom, а не був самостійно підготовлений Vast.

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Йдеться про План інтеграції місії та управління операціями — документ, який описує організацію польоту від запуску екіпажу до його повернення. Axiom називає такі матеріали чутливими та власницькими, наголошуючи, що вони є результатом багаторічної роботи й інвестицій.

Позиція Vast і Мін’юсту

Vast відкинула звинувачення, заявивши, що справа стосується конкуренції, а не шахрайства. Компанія зазначила, що захищатиметься в суді, а її робота з NASA над шостою приватною астронавтичною місією триває без перерв.

Міністерство юстиції США 23 жовтня відмовилося долучатися до справи. Це рішення не встановлює, чи використовувала Vast матеріали Axiom неналежно: федеральні прокурори можуть не втручатися з різних причин, а пояснення у судовому документі не надали. NASA повідомила, що знає про справу, але не коментує судові процеси.

Конкуренція за приватні станції

Суперечка виникла на тлі конкурсу NASA зі створення комерційних космічних станцій, які мають запрацювати у 2030-х роках. Остаточні пропозиції компаній агенція очікує до 14 грудня. Програма приватних астронавтичних місій, започаткована 2019 року, дозволяє компаніям організовувати польоти до чотирьох астронавтів на Міжнародну космічну станцію та здобувати операційний досвід для майбутніх комерційних станцій.

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