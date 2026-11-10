Axiom pozywa Vast w sprawie dokumentu dla NASA — Ars Technica

W Stanach Zjednoczonych firma Axiom Space złożyła w sądzie federalnym w Houston pozew przeciwko Vast Space, oskarżając konkurenta o przekazanie NASA dokumentu planowania misji, który rzekomo zawierał zastrzeżone informacje Axiom. Pozew, złożony 19 czerwca, został odtajniony decyzją federalnego sędziego Charlesa Eskridge’a 4 listopada, informuje Ars Technica.

Axiom domaga się kar cywilnych, trzykrotnego odszkodowania, zwrotu kosztów sądowych oraz przewidzianej prawem nagrody dla zgłaszającego. Firma wniosła sprawę na podstawie amerykańskiej ustawy o fałszywych roszczeniach, twierdząc, że Vast przekazał agencji rządowej oszukańczy dokument.

Co twierdzi Axiom

Z materiałów pozwu wynika, że do 3 czerwca Vast przekazał NASA dokument planowania swojej prywatnej misji astronautycznej. Tego dnia NASA poinformowała Axiom, że jej poufne i zastrzeżone informacje zostały niewłaściwie włączone do dokumentu złożonego przez Vast.

Axiom twierdzi, że w niektórych miejscach dokumentu nazwę firmy zastąpiono sformułowaniem „dostawca PAM”, jednak w innych częściach pozostały nazwa Axiom i jej dane. Zdaniem powoda wskazuje to, że tekst pochodził z materiałów Axiom, a nie został samodzielnie przygotowany przez Vast.

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Chodzi o Plan Integracji Misji i Zarządzania Operacjami — dokument opisujący organizację lotu od startu załogi do jej powrotu. Axiom określa takie materiały jako poufne i zastrzeżone, podkreślając, że są one rezultatem wieloletniej pracy i inwestycji.

Stanowisko Vast i Departamentu Sprawiedliwości

Vast odrzucił oskarżenia, oświadczając, że sprawa dotyczy konkurencji, a nie oszustwa. Firma zaznaczyła, że będzie bronić się w sądzie, a jej praca z NASA nad szóstą prywatną misją astronautyczną trwa bez przerwy.

Departament Sprawiedliwości USA 23 października odmówił przystąpienia do sprawy. Decyzja ta nie rozstrzyga, czy Vast niewłaściwie wykorzystał materiały Axiom: federalni prokuratorzy mogą nie interweniować z różnych powodów, a w dokumencie sądowym nie przedstawiono wyjaśnienia. NASA poinformowała, że wie o sprawie, lecz nie komentuje postępowań sądowych.

Konkurencja o prywatne stacje

Spór powstał na tle konkursu NASA dotyczącego stworzenia komercyjnych stacji kosmicznych, które mają rozpocząć działalność w latach 30. XXI wieku. Agencja oczekuje ostatecznych propozycji firm do 14 grudnia. Program prywatnych misji astronautycznych, uruchomiony w 2019 roku, pozwala firmom organizować loty maksymalnie czterech astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną oraz zdobywać doświadczenie operacyjne na potrzeby przyszłych stacji komercyjnych.

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