Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) ogłosiła rozszerzenie zastosowania wspieranego przez sztuczną inteligencję narzędzia do planowania ruchu lotniczego SMART na przestrzeń powietrzną kontrolowaną przez wszystkie 22 amerykańskie ośrodki kontroli ruchu trasowego. Informuje o tym AeroTime.

Działanie systemu w Waszyngtonie

Według FAA system pomógł zmienić trasy 180 lotów w rejonie Waszyngtonu. Średnio każdy przekierowany lot pozwolił zaoszczędzić 10 minut i prawie 80 galonów paliwa.

System Strategic Management of Airspace, Routes and Trajectories, czyli SMART, zaprezentowano 21 września 2026 roku. Wówczas FAA rozpoczęła ograniczone stosowanie systemu dla lotów na lotniskach Ronald Reagan, Washington Dulles i Baltimore-Washington.

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Jak działa SMART

Narzędzie analizuje 200 strumieni danych, w tym informacje o pogodzie, trajektoriach lotów, natężeniu ruchu lotniczego i obsadzie kontrolerów. Ma to pomagać planistom z wyprzedzeniem wykrywać obszary, w których zapotrzebowanie na wykorzystanie przestrzeni powietrznej może przekroczyć jej przepustowość, oraz określać możliwości zmiany tras przed wystąpieniem przeciążenia.

Specjaliści z centrum SMART w Waszyngtonie przesyłają rekomendacje do Centrum Dowodzenia Systemem Kontroli Ruchu Lotniczego FAA w Warrenton w stanie Wirginia. Następnie są one przekazywane jednostkom odpowiedzialnym za daną przestrzeń powietrzną, a ostateczną decyzję o zastosowaniu rekomendacji podejmują lokalni kierownicy.

Apel ustawodawców

W październiku ponad dwa tuziny amerykańskich ustawodawców wezwały FAA do wyjaśnienia, jak system testowano pod kątem bezpieczeństwa i jak szkolono personel do pracy z nim. W aktualizacji FAA z 10 listopada kwestie te nie zostały omówione.

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