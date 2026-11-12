FAA поширила ШІ-інструмент на повітряний простір 22 центрів США — AeroTime

Федеральне авіаційне управління США (FAA) оголосило про розширення застосування інструменту планування авіатрафіку з підтримкою штучного інтелекту SMART на повітряний простір, який контролюють усі 22 маршрутні диспетчерські центри країни. Про це повідомляє AeroTime.

Робота системи у Вашингтоні

За даними FAA, система допомогла змінити маршрути 180 рейсів у районі Вашингтона. У середньому на кожен перенаправлений рейс припадала економія 10 хвилин і майже 80 галонів пального.

Систему Strategic Management of Airspace, Routes and Trajectories, або SMART, представили 21 вересня 2026 року. Тоді FAA почало обмежене застосування системи для рейсів в аеропортах Рональда Рейгана, Вашингтон-Даллес і Балтімор-Вашингтон.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Як працює SMART

Інструмент аналізує 200 потоків даних, зокрема інформацію про погоду, траєкторії польотів, інтенсивність повітряного руху та укомплектованість диспетчерами. Це має допомагати планувальникам заздалегідь виявляти ділянки, де попит на використання повітряного простору може перевищувати його пропускну спроможність, і визначати можливості для зміни маршрутів до появи перевантаження.

Фахівці центру SMART у Вашингтоні надсилають рекомендації до Командного центру системи управління повітряним рухом FAA у Воррентоні, штат Вірджинія. Далі їх передають підрозділам, відповідальним за відповідний повітряний простір, а остаточне рішення щодо застосування рекомендацій ухвалюють місцеві керівники.

Запит законодавців

У жовтні понад два десятки американських законодавців закликали FAA пояснити, як систему перевіряли з погляду безпеки та як навчали персонал працювати з нею. В оновленні FAA від 10 листопада ці питання не розглядалися.

Читай нас у