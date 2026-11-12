Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило о расширении применения инструмента планирования воздушного движения SMART с поддержкой искусственного интеллекта на воздушное пространство, которое контролируют все 22 маршрутных диспетчерских центра страны. Об этом сообщает AeroTime.

Работа системы в Вашингтоне

По данным FAA, система помогла изменить маршруты 180 рейсов в районе Вашингтона. В среднем на каждый перенаправленный рейс приходилась экономия 10 минут и почти 80 галлонов топлива.

Систему Strategic Management of Airspace, Routes and Trajectories, или SMART, представили 21 сентября 2026 года. Тогда FAA начало ограниченное применение системы для рейсов в аэропортах Рональда Рейгана, Вашингтон-Даллес и Балтимор-Вашингтон.

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Как работает SMART

Инструмент анализирует 200 потоков данных, в том числе информацию о погоде, траекториях полетов, интенсивности воздушного движения и укомплектованности диспетчерами. Это должно помогать планировщикам заранее выявлять участки, где спрос на использование воздушного пространства может превышать его пропускную способность, и определять возможности для изменения маршрутов до появления перегрузки.

Специалисты центра SMART в Вашингтоне направляют рекомендации в Командный центр системы управления воздушным движением FAA в Уоррентоне, штат Вирджиния. Затем их передают подразделениям, ответственным за соответствующее воздушное пространство, а окончательное решение о применении рекомендаций принимают местные руководители.

Запрос законодателей

В октябре более двух десятков американских законодателей призвали FAA объяснить, как систему проверяли с точки зрения безопасности и как обучали персонал работе с ней. В обновлении FAA от 10 ноября эти вопросы не рассматривались.

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