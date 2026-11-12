美国联邦航空管理局（FAA）宣布，将人工智能支持的航空交通规划工具SMART的应用扩展至由美国全部22个航路空中交通管制中心管制的空域。AeroTime报道称。

系统在华盛顿的运行情况

FAA表示，该系统帮助调整了华盛顿地区180个航班的航线。平均而言，每个改道航班节省了10分钟和近80加仑燃油。

Strategic Management of Airspace, Routes and Trajectories系统，即SMART，于2026年9月21日推出。当时，FAA开始在罗纳德·里根、华盛顿杜勒斯和巴尔的摩-华盛顿机场对航班有限使用该系统。

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SMART如何运作

该工具分析200个数据流，包括天气、飞行轨迹、空中交通强度以及空中交通管制员配备情况等信息。这将帮助规划人员提前发现空域使用需求可能超过其容量的区域，并在拥堵出现前确定调整航线的机会。

华盛顿SMART中心的专家将建议发送至位于弗吉尼亚州沃伦顿的FAA空中交通管制系统指挥中心。随后，这些建议会转交给负责相关空域的部门，是否采用建议的最终决定由当地管理人员作出。

立法者的要求

10月，超过两打美国立法者呼吁FAA说明该系统如何接受安全测试，以及工作人员如何接受使用该系统的培训。FAA于11月10日发布的更新未涉及这些问题。

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