Ars Technica：Axiom就NASA文件起诉Vast

在美国，Axiom Space已向休斯敦联邦法院对Vast Space提起诉讼，指控其竞争对手向NASA提交了一份任务规划文件，其中据称包含Axiom的专有信息。该诉讼于6月19日提交，并于11月4日根据联邦法官查尔斯·埃斯克里奇的决定解封，Ars Technica报道称。

Axiom要求民事罚款、三倍损害赔偿、诉讼费用补偿以及法律规定的举报人奖励。该公司依据美国《虚假申报法》提起此案，称Vast向政府机构提交了一份欺诈性文件。

Axiom的指控

根据诉讼材料，截至6月3日，Vast已向NASA提交其私人宇航员任务的规划文件。当天，NASA告知Axiom，其敏感和专有信息被不当纳入Vast提交的一份文件中。

Axiom称，在该文件的部分位置，公司名称被替换为“PAM供应商”的表述，但在其他章节中仍保留了Axiom的名称及其详细信息。原告认为，这表明文本源自Axiom的材料，而非由Vast独立编写。

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所涉文件为《任务整合与运营管理计划》，描述了从乘组发射到返回的飞行组织安排。Axiom称此类材料敏感且具有专有性质，并强调这些材料是多年工作和投资的成果。

Vast和司法部的立场

Vast否认了这些指控，称该案涉及竞争而非欺诈。该公司表示将出庭抗辩，并称其与NASA就第六次私人宇航员任务开展的工作仍在持续进行，没有中断。

美国司法部于10月23日拒绝加入此案。这一决定并不能确定Vast是否不当使用了Axiom的材料：联邦检察官可能因各种原因选择不介入，且法院文件中未提供解释。NASA表示知悉此案，但不对诉讼发表评论。

私人空间站竞争

这场争议发生在NASA开展商业空间站建设竞赛的背景下，这些空间站预计将在2030年代投入运行。该机构预计在12月14日前收到公司的最终提案。始于2019年的私人宇航员任务计划允许公司组织最多四名宇航员前往国际空间站的飞行，并为未来商业空间站积累运营经验。

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