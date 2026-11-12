Izrael odwołał swojego ambasadora w Niderlandach, Zvi Avinera Vapniego, po tym, jak dyplomata publicznie skrytykował ministra finansów Becalela Smotricza oraz ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Krytyka ministrów

W wywiadzie dla niderlandzkiej gazety Algemeen Dagblad Vapni nazwał retorykę Smotricza i Ben-Gwira przerażającą i niedopuszczalną. Oświadczył również, że nie chce ich bronić.

Ambasador ostro wypowiedział się także o ekstremistycznych żydowskich osadnikach na Zachodnim Brzegu Jordanu, nazywając ich chuliganami i terrorystami. Jego zdaniem wszyscy powinni przebywać w więzieniu. Dyplomata powiedział również, że w Izraelu są ludzie, których wolałby nie mieć obok siebie.

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Stanowisko w sprawie wojny w Gazie

Podczas rozmowy Vapni został zapytany o wojnę w Gazie i ekstremizm w izraelskim społeczeństwie. Bronił działań Izraela, oświadczając, że nie uważa tej wojny za ludobójstwo ani czystkę etniczną, lecz określił ją jako brutalną wojnę przeciwko brutalnej organizacji terrorystycznej.

Jednocześnie dyplomata podkreślił, że przemoc ze strony ekstremistów musi się skończyć, a ich działania są haniebne. Kilka dni po wywiadzie, 7 listopada, izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o natychmiastowym wezwaniu ambasadora w celu wyjaśnienia jego wypowiedzi.

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