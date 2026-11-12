Израиль отозвал своего посла в Нидерландах Цви Авинера Вапни после того, как дипломат публично раскритиковал министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Критика министров

В интервью нидерландской газете Algemeen Dagblad Вапни назвал риторику Смотрича и Бен-Гвира ужасной и неприемлемой. Он также заявил, что не желает их защищать.

Посол резко высказался и об еврейских поселенцах-экстремистах на Западном берегу Иордана, назвав их хулиганами и террористами. По его мнению, все они должны находиться в тюрьме. Дипломат также сказал, что в Израиле есть люди, которых он предпочел бы не видеть рядом с собой.

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Позиция по войне в Газе

Во время разговора Вапни спросили о войне в Газе и экстремизме в израильском обществе. Он защищал действия Израиля, заявив, что не считает войну геноцидом или этнической чисткой, и охарактеризовал ее как жестокую войну против жестокой террористической организации.

В то же время дипломат подчеркнул, что насилие со стороны экстремистов должно прекратиться, а их действия являются постыдными. Через несколько дней после интервью, 7 ноября, Министерство иностранных дел Израиля сообщило о немедленном вызове посла для объяснений по поводу его заявлений.

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