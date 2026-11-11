Firma Quantum DC nie złoży w tym roku wniosku o pozwolenie na budowę hiperskalowego centrum danych dla sztucznej inteligencji o mocy 1200 MW w Adelaide Hills w Australii. Jak podaje ABC News Australia, firma przeprowadzi dłuższy i bardziej kompleksowy program współpracy z lokalną społecznością.

Firma przyznała się do błędu w komunikacji

Dyrektor generalny Quantum DC Alby Tomassi oświadczył, że firma nie doceniła siły nastrojów społecznych wobec projektu. Jak powiedział, pierwsze tygodnie wstępnej dyskusji przyniosły więcej pytań niż odpowiedzi. Tomassi przeprosił również za rozczarowanie i niezadowolenie wywołane propozycją.

Quantum DC proponuje budowę centrum danych wraz z infrastrukturą energetyczną przy Collins Road w Tungkillo, około 41 km na wschód od centrum Adelajdy.

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Społeczność przekazała 432 pytania

W ubiegłym miesiącu firma planowała przeprowadzić dwa spotkania ze społecznością, lecz przełożyła je ze względów bezpieczeństwa. Zamiast tego lokalni mieszkańcy zorganizowali własne zgromadzenia protestacyjne, na które przyszło kilkaset osób.

Według Tomassiego w sprawie projektu z firmą skontaktowało się ponad 350 osób, a społeczność przekazała uzgodnioną listę 432 pytań. Dotyczą one zaopatrzenia w wodę, energetyki, hałasu, oświetlenia i nocnego nieba, ruchu drogowego, ryzyka pożarów buszu, gruntów rolnych, lokalizacji obiektu i środowiska.

Quantum DC poinformowała, że utworzy grupę niezależnych ekspertów, która oceni specjalistyczne badania, a następnie opublikuje ich wnioski.

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