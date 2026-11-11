Компания Quantum DC не будет подавать в этом году заявку на разрешение на строительство гипермасштабного центра обработки данных для искусственного интеллекта мощностью 1200 МВт в Аделаидских холмах в Австралии. Как сообщает ABC News Australia, компания проведет более длительную и комплексную программу взаимодействия с местным сообществом.

Компания признала ошибку в коммуникации

Генеральный директор Quantum DC Алби Томасси заявил, что компания недооценила силу общественных настроений в отношении проекта. По его словам, первые недели первоначального обсуждения вызвали больше вопросов, чем ответов. Томасси также извинился за разочарование и недовольство, вызванные предложением.

Quantum DC предлагает построить дата-центр вместе с энергетической инфраструктурой на Коллинс-роуд в Тангкилло — примерно в 41 км к востоку от центральной части Аделаиды.

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Сообщество передало 432 вопроса

В прошлом месяце компания планировала провести две встречи с общественностью, однако перенесла их по соображениям безопасности. Вместо этого местные жители организовали собственные протестные собрания, на которые пришли несколько сотен человек.

По словам Томасси, по поводу проекта в компанию обратились более 350 человек, а сообщество передало согласованный список из 432 вопросов. Они касаются водоснабжения, энергетики, шума, освещения и ночного неба, дорожного движения, риска лесных пожаров, сельскохозяйственных земель, расположения объекта и окружающей среды.

Quantum DC сообщила, что сформирует группу независимых экспертов для оценки специализированных исследований и опубликует их выводы.

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