Quantum DC відклала заявку на ШІ-дата-центр в Австралії — ABC News Australia

Компанія Quantum DC не подаватиме цього року заявку на дозвіл на забудову гіпермасштабного центру обробки даних для штучного інтелекту потужністю 1200 МВт в Аделаїдських пагорбах в Австралії. Як повідомляє ABC News Australia, компанія проведе тривалішу та комплекснішу програму взаємодії з місцевою громадою.

Компанія визнала помилку в комунікації

Генеральний директор Quantum DC Албі Томассі заявив, що компанія недооцінила силу суспільних настроїв щодо проєкту. За його словами, перші тижні початкового обговорення спричинили більше запитань, ніж відповідей. Томассі також перепросив за розчарування та невдоволення, які викликала пропозиція.

Quantum DC пропонує звести дата-центр разом з енергетичною інфраструктурою на Коллінс-роуд у Тангкілло — приблизно за 41 км на схід від центральної частини Аделаїди.

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Громада передала 432 запитання

Минулого місяця компанія планувала провести дві зустрічі з громадськістю, однак перенесла їх через міркування безпеки. Натомість місцеві жителі організували власні протестні зібрання, на які прийшли кількасот людей.

За словами Томассі, щодо проєкту до компанії звернулися понад 350 людей, а громада передала узгоджений перелік із 432 запитань. Вони стосуються водопостачання, енергетики, шуму, освітлення й нічного неба, дорожнього руху, ризику лісових пожеж, сільськогосподарських земель, розташування об'єкта та довкілля.

Quantum DC повідомила, що сформує групу незалежних експертів для оцінки спеціалізованих досліджень і оприлюднить їхні висновки.

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