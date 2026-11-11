Quantum DC今年不会提交申请，以获得在澳大利亚阿德莱德山建设一座容量为1200兆瓦的人工智能超大规模数据中心的许可。据澳大利亚广播公司新闻报道，该公司将开展一项更长期、更全面的当地社区沟通计划。

公司承认沟通存在失误

Quantum DC首席执行官阿尔比·托马西表示，公司低估了公众对该项目情绪的强烈程度。据他所说，初步讨论的前几周带来的问题多于答案。托马西还就该提议引发的失望和不满表示歉意。

Quantum DC提议在坦基洛的柯林斯路建设该数据中心及能源基础设施，地点距离阿德莱德市中心以东约41公里。

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社区提交了432个问题

上个月，公司原计划举行两场社区会议，但因安全考虑而推迟。当地居民则组织了自己的抗议集会，有数百人参加。

托马西表示，已有超过350人就该项目联系公司，社区还提交了一份经协商确定的432个问题清单。这些问题涉及供水、能源、噪音、照明和夜空、交通、丛林火灾风险、农业用地、设施选址以及环境。

Quantum DC表示，将成立一个独立专家小组，对专业研究进行评估并公布其结论。

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