Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że obalenie reżimu w Iranie nie jest celem amerykańskiej kampanii przeciwko Teheranowi. W wywiadzie dla New York Post w Gabinecie Owalnym powiedział, że osiągnięcie takiego celu przez Izrael jest prawdopodobnie możliwe, jednak zmiana reżimu nie była kryterium działań USA.

Trump powiedział, że nie chce, aby Iran posiadał broń jądrową. O jego wypowiedziach poinformował Jerusalem Post.

Terminy finansowania kampanii

Odpowiadając na pytanie o możliwość nowych uderzeń, Trump przekazał, że środków na działania wojskowe wystarczy mniej więcej do końca stycznia. Przyznał również, że po przejściu kontroli nad Kongresem w ręce demokratów w styczniu jego możliwości wojskowe mogą zostać ograniczone.

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Według prezydenta USA przedwczesne zakończenie kampanii zmieniłoby to, co uważa za pełne zwycięstwo, w porażkę. Jednocześnie Trump nie ogłosił decyzji o wznowieniu uderzeń.

Oświadczenia dotyczące irańskich sił i blokady

Wcześniej tego samego dnia Trump oświadczył, że zdolności wojskowe Iranu zostały znacznie osłabione, a kraj ma niewiele możliwości wystrzeliwania rakiet. Nazwał również amerykańską blokadę morską największą w historii i twierdził, że przez Cieśninę Ormuz przepływa obecnie więcej ropy niż przed rozpoczęciem wojny.

Trump oświadczył, że od czasu wprowadzenia blokady żaden irański statek nie przeszedł przez nią, z wyjątkiem okresu, który określił jako niewielkie moratorium. Jednocześnie Kasra Aarabi, dyrektor ds. badań Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w organizacji United Against Nuclear Iran, powiedział Jerusalem Post, że irańskie programy broni chemicznej i biologicznej stanowią coraz większe zagrożenie poza granicami kraju.

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