Президент США Дональд Трамп заявил, что свержение режима в Иране не является целью американской кампании против Тегерана. В интервью New York Post в Овальном кабинете он сказал, что достижение Израилем такой цели, вероятно, возможно, однако смена режима не была критерием действий США.

Трамп заявил, что не хочет, чтобы Иран имел ядерное оружие. О его заявлениях сообщает Jerusalem Post.

Сроки финансирования кампании

Отвечая на вопрос о возможности новых ударов, Трамп сообщил, что средств на военные действия хватит примерно до конца января. Он также признал, что после перехода контроля над Конгрессом к демократам в январе его военные возможности могут быть ограничены.

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По словам президента США, преждевременное завершение кампании превратило бы то, что он считает полной победой, в поражение. В то же время Трамп не объявил о решении возобновить удары.

Заявления об иранских силах и блокаде

Ранее в тот же день Трамп заявил, что военные возможности Ирана существенно ослаблены, а у страны мало возможностей запускать ракеты. Он также назвал американскую морскую блокаду крупнейшей в истории и утверждал, что через Ормузский пролив сейчас проходит больше нефти, чем до начала войны.

Трамп заявил, что ни одно иранское судно не прошло через блокаду после ее введения, за исключением периода, который он назвал небольшим мораторием. В то же время директор направления исследований Корпуса стражей исламской революции в организации United Against Nuclear Iran Касра Аараби заявил Jerusalem Post, что иранские программы химического и биологического оружия представляют все большую угрозу за пределами страны.

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