美国总统唐纳德·特朗普表示，推翻伊朗政权并非美国针对德黑兰行动的目标。他在椭圆形办公室接受《纽约邮报》采访时称，以色列实现这一目标可能是可行的，但政权更迭并不是美国行动的标准。

特朗普表示，他不希望伊朗拥有核武器。《耶路撒冷邮报》报道了他的相关表态。

行动资金的持续时间

在回答有关是否可能发动新一轮打击的问题时，特朗普表示，用于军事行动的资金大约足以维持到1月底。他还承认，在1月国会控制权转交给民主党后，他的军事选择可能会受到限制。

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这位美国总统称，过早结束行动会将他认为的完全胜利变成失败。与此同时，特朗普没有宣布恢复打击的决定。

关于伊朗军力和封锁的表态

当天早些时候，特朗普表示，伊朗的军事能力已被大幅削弱，该国发射导弹的机会很少。他还称美国的海上封锁是历史上规模最大的，并声称目前通过霍尔木兹海峡的石油比战争开始前更多。

特朗普表示，自封锁实施以来，没有任何伊朗船只穿过封锁，只有他所称的一段短暂暂停期除外。与此同时，United Against Nuclear Iran组织中伊斯兰革命卫队研究方向负责人卡斯拉·阿拉比对《耶路撒冷邮报》表示，伊朗的化学和生物武器计划正在对该国境外构成日益严重的威胁。

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