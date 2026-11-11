Пакистан знизив ціну бензину на 8 рупій за літр — Dawn

Уряд Пакистану з 11 листопада знизив роздрібну ціну бензину на 8 пакистанських рупій за літр, а дизельного пального (HSD) — на 7 рупій. Після перегляду цін бензин коштує 338 рупій за літр, а дизель — 371 рупію, повідомляє Dawn з посиланням на повідомлення Управління регулювання нафти й газу Пакистану (OGRA).

Податки й нафтовий збір

Попри зниження цін, уряд продовжує стягувати з кожного літра бензину 114 рупій податків і зборів, а з літра дизеля — 100 рупій.

За домовленістю, оголошеною 2 листопада, протягом 30 днів нафтопереробні заводи братимуть на себе частину навантаження від нафтового збору. За даними уряду, сукупний вплив цього механізму становитиме 15 млрд рупій та дасть змогу зменшити ціну бензину для споживачів на 14,71 рупії за літр.

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Зміна цін

Ціна HSD знизилася від максимуму 520,35 рупії за літр, зафіксованого 3 квітня. Того ж дня бензин досяг піку в 458,41 рупії за літр. Вартість дизеля почала зростати від 281 рупії за літр після початку війни США та Ірану 28 лютого, а ціна бензину — від 266 рупій у перший тиждень березня.

Із 17 липня влада переглядає ціни на пальне майже щодня через коливання на міжнародному ринку на тлі відновлення бойових дій між Іраном і США. До цього з початку березня ціни переглядали щотижня.

17 вересня в Пакистані також запустили програму субсидування пального для власників мотоциклів, рикш і транспортних засобів із двигунами об’ємом до 800 кубічних сантиметрів. Бензин переважно використовують у приватному транспорті, рикшах і двоколісних транспортних засобах, тоді як дизель важливий для вантажного транспорту, електростанцій і великих генераторів.

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