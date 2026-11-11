Пакистан снизил цену бензина на 8 рупий за литр — Dawn

Правительство Пакистана с 11 ноября снизило розничную цену бензина на 8 пакистанских рупий за литр, а высокоскоростного дизельного топлива (HSD) — на 7 рупий. После пересмотра цен бензин стоит 338 рупий за литр, а дизельное топливо — 371 рупию, сообщает Dawn со ссылкой на уведомление Управления регулирования нефти и газа Пакистана (OGRA).

Налоги и нефтяной сбор

Несмотря на снижение цен, правительство продолжает взимать с каждого литра бензина 114 рупий налогов и сборов, а с литра дизельного топлива — 100 рупий.

Согласно договоренности, объявленной 2 ноября, в течение 30 дней нефтеперерабатывающие заводы будут брать на себя часть нагрузки от нефтяного сбора. По данным правительства, совокупный эффект этого механизма составит 15 млрд рупий и позволит снизить цену бензина для потребителей на 14,71 рупии за литр.

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Изменение цен

Цена HSD снизилась с максимума в 520,35 рупии за литр, зафиксированного 3 апреля. В тот же день бензин достиг пика в 458,41 рупии за литр. Стоимость дизельного топлива начала расти от 281 рупии за литр после начала войны США и Ирана 28 февраля, а цена бензина — от 266 рупий в первую неделю марта.

С 17 июля власти пересматривают цены на топливо почти ежедневно из-за колебаний на международном рынке на фоне возобновления боевых действий между Ираном и США. До этого с начала марта цены пересматривались еженедельно.

17 сентября в Пакистане также запустили программу субсидирования топлива для владельцев мотоциклов, рикш и транспортных средств с двигателями объемом до 800 кубических сантиметров. Бензин преимущественно используется в частном транспорте, рикшах и двухколесных транспортных средствах, тогда как дизельное топливо важно для грузового транспорта, электростанций и крупных генераторов.

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