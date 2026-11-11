В США тюнинговая компания Unplugged Performance публично предложила Tesla взять на себя производство электрических пикапов Cybertruck, которое автопроизводитель планирует свернуть на заводе Giga Texas примерно в середине 2027 года. Об этом сообщает Electrek.

Unplugged Performance заявила, что готова предоставить Cybercab приоритет и одновременно производить Cybertruck без затрат площадей, привлечения персонала или отвлечения внимания Tesla. По предложению компании, финансирование проекта должен обеспечить консорциум инвесторов.

Условия предложения

В обмен Tesla могла бы получать лицензионные отчисления, а также доходы от системы Full Self-Driving и сети Robotaxi с каждого произведенного автомобиля. Unplugged Performance также заявила, что Cybercab будет иметь приоритет в использовании аккумуляторных элементов.

Основатель компании Бен Шаффер заявил, что поддерживает курс Tesla на автономный транспорт, однако стремится сохранить программу Cybertruck. Помимо пикапа, Unplugged Performance хочет выпускать трехрядный CyberSUV и беспилотный грузовой автомобиль CyberCargo. Tesla ранее упоминала эти модели, но официально не представляла их.

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Производство и спрос

Илон Маск объяснял предстоящее сворачивание выпуска Cybertruck необходимостью освободить место для увеличения производства Cybercab. По данным издания, продажи пикапа составляли около 12% от запланированного Tesla годового объема в 250 тыс. единиц.

Electrek отмечает, что в третьем квартале Tesla поставила 8295 автомобилей в категории Other Models, из которых, по оценке издания, от 7 до 8 тыс. могли быть Cybertruck. Это соответствовало темпу примерно 30 тыс. пикапов в год. По данным S&P Global Mobility, SpaceX в четвертом квартале 2025 года приобрела 1279 Cybertruck — около 18% всех регистраций этой модели в США за квартал.

Unplugged Performance продает комплекты для Cybertruck, в частности для подвески и бронирования, а также имеет контракты на переоборудование этих автомобилей для правоохранительных органов. На момент публикации Tesla и Маск публично не ответили на предложение компании.

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