美国改装公司Unplugged Performance公开提议接手Cybertruck电动皮卡的生产。特斯拉计划在约2027年年中停止Giga Texas工厂的该车型生产。Electrek报道。

Unplugged Performance表示，公司准备优先保障Cybercab，同时生产Cybertruck，无需特斯拉投入厂房空间、人员或精力。根据该公司的提议，该项目应由投资者财团提供资金。

提议条款

作为交换，特斯拉可以获得许可使用费，以及每辆生产车辆带来的Full Self-Driving系统和Robotaxi网络收入。Unplugged Performance还表示，Cybercab将在电池单体使用方面享有优先权。

公司创始人本·沙弗表示，他支持特斯拉向自动驾驶运输发展的路线，但希望保留Cybertruck项目。除皮卡外，Unplugged Performance还希望生产三排座CyberSUV和无人驾驶货运车辆CyberCargo。特斯拉此前曾提及这些车型，但尚未正式发布。

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生产与需求

埃隆·马斯克将未来停止Cybertruck生产解释为需要腾出空间，以扩大Cybercab的产量。据该媒体报道，皮卡销量约占特斯拉计划年产量25万辆的12%。

Electrek指出，特斯拉第三季度在Other Models类别中交付了8295辆汽车，其中据该媒体估计，7000至8000辆可能是Cybertruck。这相当于每年约3万辆皮卡的速度。据S&P Global Mobility数据，SpaceX在2025年第四季度购买了1279辆Cybertruck，占该车型当季在美国所有注册量的约18%。

Unplugged Performance销售用于Cybertruck的套件，包括悬架和装甲套件，并且拥有为执法机构改装这些车辆的合同。截至发稿时，特斯拉和马斯克尚未公开回应该公司的提议。

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